Bilder aus Langenfeld Kalender zum Stadtjubiläum sind gefragt

Im Team habe man dann beraten, welche in den Kalender kommen sollen. „Klar“, sagt Pollmanns, „jeder Stadtteil muss vorkommen. Dabei haben wir uns gefragt, zu welcher Jahreszeit gibt es das schönste Motiv dort oder welche Perspektive bietet sich an.“ Die Auswahl ist inzwischen getroffen: Der Schalenschneider Kotten im Herbst etwa ist im Kalender zu sehen, der Meilenstein des Künstlers Hartmut Hegener, der im Kreisverkehr an der Düsseldorfer Straße steht, ebenso wie das Wegekreuz in Berghausen „In den Höfen“. Die Wasserburg ist natürlich im Jubiläumskalender verewigt – als Luftaufnahme –, obwohl es für sie einen eigenen Kalender 2023 gibt. „Ich bin ein großer Fan der Wasserburg“, sagt Pollmanns. Vor allem nach der Sanierung biete das historische Gebäude viele schöne Motive.