Langenfeld 75 Jahre Kriegsende : Bürger sollen Friedenskerzen entzünden

Langenfeld Stadt erstellt zum 8. Mai ein Video mit Botschaften des Bürgermeisters und anderer Langenfelder und Musik zu 75. Jahren Frieden in Deutschland, die unter anderem auf Facebook abrufbar ist.

(elm) Die mit der Corona-Pandemie verbundenen Kontakt- und Versammlungsverbote in ganz Deutschland wirken sich auch auf die Veranstaltungen und Gedenktage anlässlich des 75. Jahrestages des Kriegsendes aus. Die Stadt Langenfeld möchte diesen Tag aber nicht ohne ein Zeichen dieses Friedens verstreichen lassen. Das Stadtarchiv erstellt in diesen Tagen eine Videobotschaft mit Wortbeiträgen des Bürgermeisters, weiterer Langenfelder Bürger und musikalischen Beiträgen, die am 8. Mai um 21.30 Uhr in einem Livestream auf der Facebook-Seite der Stadt Langenfeld, auf den YouTubeKanälen von Stadtmuseum / Stadtarchiv und Musikschule ausgestrahlt und von diesem Zeitpunkt an abrufbar sein wird. Gleichzeitig können sich – den aktuell eingeschränkten Möglichkeiten angemessen – alle Langenfelder mit einer persönlichen Geste des Friedens beteiligen, indem sie zwischen 21.30 und 22 Uhr eine Friedenskerze in ihr Fenster stellen