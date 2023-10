Langenfeld Stadt feiert Jubiläen mit gleich drei Partnerstädten

Anlass genommen, berichtet Stadtsprecher Andreas Voss. Beim 50-jährigen Stadtjubiläum im Jahr 1998 wurden die Städte Langenfeld und Gostynin in Polen offiziell zu Partnern. 15 Jahre später gab es gleich doppelten Grund zur Freude, als am 3. Oktober 2013 die Städtepartnerschaften mit Montale in Italien und Ennis in Irland offiziell beurkundet wurden. Also fügte es sich sehr passend, dass das 75-jährige Stadtjubiläum zeitgleich mit dem dreifachen Partnerschaftsjubiläum mit Gostynin (25 Jahre), Montale und Ennis (jeweils 10 Jahre) gefeiert wurde.