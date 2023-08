Langenfeld Obdachlose Stadt braucht erneut Sicherheitsdienst

Langenfeld · Die Obdachlosenunterkunft an der Bahnstraße in Langenfeld bleibt problematisch. Jetzt musste die Stadt erneut einen Sicherheitsdienst engagieren – für 130.000 Euro. Die CDU kritisiert, dass ein Einzelner so hohe Kosten verursacht. Gesucht wird eine alternative Unterbringungsmöglichkeit für „Systemsprenger“.

21.08.2023, 11:37 Uhr

Die Obdachlosenunterkunft an der Bahnstraße 90 und 90a (vorne) liegt in einem Wohngebiet. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Die Stadt hat für die Obdachlosenunterkunft an der Bahnstraße 90 erneut einen Sicherheitsdienst engagiert, „bedauerlicherweise engagieren müssen“. Das teilt Marion Prell, Erste Beigeordnete der Stadt Langenfeld, im Ausschuss für Ordnung und Soziales mit. Grund dafür sei ein so genannter „Systemsprenger“. Der obdachlos gemeldete junge Mann sei drogenabhängig und verkaufe auch Drogen. Darüber hinaus ziehe er einen Bekanntenkreis an, der dafür sorgt, dass die Nachbarn nachts nicht schlafen können.