Kultur-Kooperation Mehrheit lehnt Kulturrucksack ab

Langenfeld hat nicht die erforderliche Anzahl von Kindern, um ein solches Projekt selbst aufzulegen. Es gibt lediglich 2790 Kinder. Das heißt die Stadt müsste sich einen Partner suchen. Hella-Sabrina Lange hat sich schon einmal umgesehen. „Langenfeld könnte sich dem Verbund Hilden/Haan anschließen“, sagt sie im Ausschuss. Die beiden Städte wären angemessen nah und von ähnlicher Größe wie Langenfeld. Würde die Politik dafür votieren, müsste die Stadt bis zum Sommer ein Gesamtkonzept erarbeiten, das auch für Hilden und Haan passen würde. Wenn dies positiv aufgenommen werden würde, wäre die Stadt verpflichtet, einen Kulturrucksackbeauftragten zu benennen. Alle potentiellen Anbieter müssten darüber hinaus neue Angebote aus ihrem Bereich entwickeln, was sehr aufwendig wäre, spielt Kulturbürochefin Lange das Szenario durch. Der Zuschuss in Höhe von 16.000 Euro müsst direkt in die Projekte gehen. Laut den Erfahrungen aus Hilden und Haan sei für die Betreuung des Kulturrucksacks eine Drittel-Stelle nötig. „Die haben wir angesichts unserer angespannten Personallage nicht . Das heißt, wir müssten jemanden neu einstellen“, so Lange.