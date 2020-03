Corona-Krise : Kämmerer rechnet fest mit Nachtragshaushalt

Wegen des Corona-Risikos tagte der Stadtrat in halber Stärke und mit Sicherheitsabstand in der Langenfelder Stadthalle. Im Vordergrund Bürgermeister Frank Schneider und die Erste Beigeordnete Marion Prell. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld CDU und FDP stimmen für Langenfeld-Etat 2020. SPD, BGL und Grüne lehnen ihn ab.

Der städtische Haushalt 2020 ist beschlossen. Wie bereits berichtet, stimmten die Mehrheitsfraktion CDU und die FDP dem in den vergangenen Wochen vorberatenen Etatentwurf zu, der wegen der corona-bedingten, kaum abschätzbaren Mehrausgaben und Einnahmeausfälle aber mit vielen Fragezeichen versehen ist. SPD, BGL und Grüne lehnten den Haushalt ab. „Der Beschluss ist wichtig, damit wir als Stadt handlungsfähig bleiben und Ausgaben tätigen können“, hatte Bürgermeister Frank Schneider (CDU) das Festhalten an dem Sitzungstermin begründet.

In halber Stärke und mit ausreichendem Sicherheitsabstand zogen die nach den Mehrheitsverhältnissen geschrumpften Fraktionen (12 CDU, 4 SPD, 3 BGL, 3 Grüne, 1 FDP) die Ratssitzung im Ausweichquartier Stadthalle ohne die sonst üblichen Haushaltsreden schnell durch. „Die Ausbreitung des Coronavirus wird massive negative Auswirkungen auf den Langenfelder Haushalt haben“, betonte Stadtkämmerer Thomas Grieger vor der Abstimmung über den bislang mit einem Defizit von 1,53 Millionen Euro versehenen Stadtetat. Deren finanzielles Ausmaß sei „zum gegenwärtigen Zeitpunkt jedoch nicht absehbar“. Zum Schutz der vielen wegen der Corona-Krise aktuell enorm gebeutelten Unternehmen aller Art erhöhte der Stadtrat auf Griegers Antrag hin die so genannte Liquiditätsgrenze von zuvor 15 auf nunmehr 45 Millionen Euro. Denn wegen der nun angezeigten Stundung von Gewerbesteuerzahlungen oder auch jetzt fälligen Vorauszahlungen befinde sich die Stadt laut Grieger ansonsten in einem Liquiditätsengpass. Das im Stadtsäckel eigentlich vorhandene Kapital sei gut angelegt und solle zum Ausgleich fest eingeplanter Gewerbesteuereinnahmen nicht verwendet werden. „Die Veräußerung von Wertpapieren wäre in der gegenwärtigen Situation unwirtschaftlich“, so Grieger.