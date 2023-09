St.-Martinus-Krankenhaus St.-Martinus-Krankenhaus erhält Auszeichnung für gute Hygiene

In einem MRE-Netzwerk tauschen sich die beteiligten Akteure darüber aus, wie die Infektion mit multiresistenten Erregern vermieden und ihre Ausbreitung verhindert werden kann. Das kann nur dann gut gelingen, wenn alle Institutionen gut miteinander vernetzt sind. Gefahren, sich mit MRE zu infizieren, lauern an vielen Stellen im Alltag. Wenn sich beispielsweise Bewohner in einem Altenheim mit einem multiresistenten Erreger infizieren, könnten sie ihn bei einem Krankenhausaufenthalt dort verbreiten - oder umgekehrt. Daher sind im MRE-Netzwerk unter anderem Krankenhäusern, Einrichtungen für Senioren, Rettungsdienst, niedergelassene Ärzte und der öffentliche Gesundheitsdienst vertreten.