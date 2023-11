St. Martin Richrath St. Martin zieht durch Richrath

(og) Rund 390 Schüler aus 15 Klassen sind am Freitagabend von der Grundschule Richrath-Mitte aus mit ihren Laternen gestartet und haben Licht in die dunklen Straßen des Stadtteils gebracht. Am Rand: nicht ganz so viele Zuschauer wie sonst, weil das Wetter nicht so gut war. Der Spielmannzug Richrath hat die Kinder begleitet und ermuntert, das Martinslied zu singen. Die Musikschule hat den Zug mit drei Kapellen unterstützt. Erstmals. „Gut, dass auf die Langenfelder Verlass ist“, sagt Patrick Führer, Vorsitzender des Martinskomitees Grundschule Richrath-Mitte. Einige Kapellen seien ausgefallen. Vorneweg wie immer eine Martinsfrau auf hohem Ross, die die Kinder zur Mantelteilung am Feuer auf dem Schützenplatz Kaiserstraße gelenkt hat. RP-Foto: rm-