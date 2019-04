Mitmachen: SSV Berghausen bietet Tischtennis in den Osterferien

Konzentriert an der Platte ist der Nachwuchs in den Kursen in der Turnhalle der Paulusschule. Foto: RP/Verein

Langenfeld Der Kursus in der ersten Woche ist für Kinder ab acht.

Für die erste Woche der Osterferien bietet der SSV Berghausen einen Tischtennis-Kursus für Mädchen und Jungen ab acht Jahren an. In vier Einheiten zu je zwei Stunden werden den Teilnehmern die Grundkenntnisse der schnellsten Ball-Rückschlagsportart der Welt vermittelt. Der Kurs findet von Montag, 15. April, bis Gründonnerstag, 18. April, in der Turnhalle der Paulus-Schule, Treibstraße in Berghausen statt und beginnt jeweils um 14 Uhr.