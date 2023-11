Langenfeld Spülmaschine brennt: Polizei ermittelt zur Ursache

Langenfeld · (elm) Am Sonntagnachmittag wurde die Feuerwehr Langenfeld zu einem Feuer an der Opladener Straße alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass in der Küche im Erdgeschoss eines Wohnhauses eine Spülmaschine brannte.

20.11.2023 , 16:35 Uhr

In der Küche eines Wohnhauses brannte eine Spülmaschinen, eine Person wurde dabei verletzt. Das gesamte Haus war verraucht. Foto: Patrick Schüller

Der Einsatzleiter veranlasste umgehend einen Löschangriff, so dass eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindert werden konnte. Eine Person wurde verletzt und nach rettungsdienstlicher Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Abschließend musste das Haus entraucht werden. Während des Einsatzes war die Opladener Straße, zwischen der Neustraße und der Gieslenberger Straße, gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

