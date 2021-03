Zeitwert 12.000 Euro : Sprinter gestohlen an der Paulstraße

LANGENFELD Unbekannte haben in der Nacht zu Montag an der Paulstraße einen roten Mercedes Sprinter entwendet. Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, war der Kleinlaster am Sonntag gegen 19 Uhr am Fahrbahnrand auf Höhe der Hausnummer 6 abgestellt worden.

Am Montag gegen 7.30 Uhr bemerkte der Eigentümer den Diebstahl des Sprinter mitsamt dem darin befindlichen Werkzeug. Der Zeitwert des sechs Jahre alten Fahrzeugs soll etwa 12.000 Euro betragen. Es hatte das Kennzeichen ME-GI 447 und rund 139.000 Kilometer auf dem Tacho. An der Beifahrerseite ist ein Kratzer. Wie die Autodiebe den Sprinter öffnen und starten konnten, ist noch nicht geklärt. Hinweise an die Polizei unter Telefon 02173 288-6310.

(mei)