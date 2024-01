Fördergelder für Langenfeld und Monheim Sportvereine erhalten Förderung für digitale Ausstattung

Für den Kreis Mettmann wurde eine Summe von insgesamt 445.000 Euro ausgezahlt. Zusätzlich erhielt auch der Kreissportbund (KSB) Mettmann weitere 25.000 Euro. Die Mittel für die Sportvereine kommen aus der Projektförderung „Digitalisierung gemeinnütziger Sportorganisationen in NRW“. Laut Angaben des KSB haben kreisweit 131 Vereine und Stadtsportverbände die Förderung in Anspruch genommen. Das Geld wurde bereits Ende Dezember an beinahe alle Vereine im Kreis ausgezahlt. Die Vereine nutzten die Beträge zum Beispiel für Laptops, Tablets, Serversysteme, Speichermedien, digitale Whiteboards, Scanner, Videokonferenzsysteme oder Kameras. Sogar eine digitale Schließanlage wurde so finanziert. Die Sportvereine mussten allerdings finanziell in Vorleistung gehen.