Sportgemeinschaft Langenfeld Sport im Alter – „Man trainiert auch die Lachmuskeln“

Ulla Krüger ist 82. Sie wirkt mindestens zehn Jahre jünger. Verantwortlich dafür ist zum großen Teil die Sportgemeinschaft Langenfeld (SGL). Ulla, wie sie sich nur mit Vornamen vorstellt, ist seit 76 Jahren in Langenfelds größtem Sportverein und damit das Mitglied mit der längsten Vereinsgeschichte. In einem der vielen Fitness-, Gymnastik- und Aerobic-Kurse hat sie als junge Frau mit dem regelmäßigem Sporttraining begonnen. Heute geht sie zweimal in der Woche ins Studio und stemmt Gewichte. Das tut sie nicht nur, um die Muskeln, die die älter werdenden Gelenke umgeben, zu stärken. Sie tut es auch für die „soziale Gesundheit“ und um die „Lachmuskeln zu trainieren“, wie sie sagt. „Rücken und Kopf werden hier gleichermaßen beansprucht“, erklärt sie.