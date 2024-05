Langenfeld Sport Sport im Park startet ab kommenden Montag

Auf das Sportabzeichen zielt das montägliche Fitness-Angebot, ab 17.30 Uhr im Jahnstadion, Jahnstraße 4. Die Sportwiese an der Bürgerhalle Alt Wiescheid, Alt Wiescheid 20A, ist dienstags, ab 17.30 Uhr, Schauplatz eines weiteren Fitness-Angebots. Um 18 Uhr wird dienstags an der Brunnenstraße in Reusrath Gymnastik gemacht. Mittwochs frönen die Anhänger des stockbegleiteten Gehens ab 8 Uhr ab Außengelände Grundschule Götscher Weg ihrem Bewegungsdrang. Ebenfalls mittwochs ab 10 Uhr besteht in Reusrath an der Brunnenstraße die Möglichkeit, fit in den Tag zu kommen. Donnerstags, ab 10 Uhr, gibt es dieses Angebot auch auf der großen Wiese im Freizeitpark.