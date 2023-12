Spielplätze Langenfeld Kleine Lösung für größeren Spielspaß

Eigentlich sollte es der ganz große Wurf werden. Der Spielplatz am Götscher Weg sollte komplett neu geplant werden. Denn nach dem Freizeitpark Langfort ist der Spielplatz zwischen Marienstraße und Götscher Weg die größte Spielfläche in der Stadt, hieß es im Jugendhilfeausschuss und die sollte entsprechend zu einem Leuchtturmprojekt gestaltet werden, das Besucher aus der Region zieht. Doch angesichts der kritischen Haushaltslage ist das gerade nicht drin. Darin sind sich alle Parteien einig. „Aber wir wollen diesen Spielplatz dennoch erhalten, wenn nicht gar ertüchtigen“, bekräftigt CDU-Fraktionssprecher Jürgen Brüne die Zielsetzung. Seine Partei hatte einen entsprechend abgespeckten Antrag im Ausschuss gestellt, gemeinsam mit Bündnis 90/Die Grünen und der SPD, wonach die abgenutzten Spielgräte ausgetauscht und sinnvolle Ergänzungen geschaffen werden sollen. 200.000 Euro sollten dafür im Haushalt bereit gestellt werden, die Ausgaben gestaffelt über zwei Jahre. Doch ob das so kommt, ist derzeit ungewiss. Das hängt von den kommenden Beratungen der Parteien ab. Ziel ist es, Sparpotenzial zu finden.