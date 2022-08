Langenfeld : Sperrungen wegen Kinder-Triathlon

Langenfeld Am kommenden Samstag findet der nächste Kinder-Triathlon statt. Dafür muss die Langforter Straße und ein Parkplatz gesperrt werden. Busse fahren Umleitungen.

Nach zwei Jahren Pause veranstaltet das Referat Schule und Sport zusammen mit dem Initiativkreis „Rund ums Bad“ (Vereine: DLRG Ortsgruppe Langenfeld, SG Langenfeld und Schwimmverein) am Samstag, 27. August, zwischen 10 und 12.30 Uhr den 15. Langenfelder Kindertriathlon für Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren im und um das Langenfelder Freibad an der Langforter Straße. Da die Fahrradstrecke über die Langforter Straße führt, ist diese ab 9.30 Uhr bis zum Veranstaltungsende (ca. 12.30 Uhr) von der Jahnstraße bis zum Buswendeplatz am Karl-Schröder-Haus (AWO) gesperrt. Betroffen sind auch die Besucher des Schwimmbades und der Sportstätten, da auch der Parkplatz am Freizeitpark während der Veranstaltung nicht zur Verfügung steht.Das Freibad öffnet an diesem Tag um 14 Uhr.