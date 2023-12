Bürger-Antrag gegen Mehrheitsbeschluss Wolfhagener rebellieren gegen Straßensperrung

Mindestens 80 Anwohner von Wolfhagen wollen den Beschluss über die Sperrung der Wolfhagener Straße für den Autoverkehr kippen. „Wir werden den Bürgerantrag an den Stadtrat mit den Unterschriften am Dienstag im Rathaus übergeben“, kündigte Initiator Bernd Bratsch am Freitag an.