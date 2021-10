Brandschutz Langenfeld : Sperrung wegen Bauarbeiten am Kulturzentrum

Sperrung wegen Bauarbeiten am Kulturzentrum

Langenfeld Wegen der Montage einer zweiten Fluchttreppe wird der Parkplatz am Testzentrum „Coronapoint“ von Montag, 25., bis Donnerstag, 28. Oktober, gesperrt. Das teilt die Stadt mit.

(lauw) Die Treppe wird an dem Gebäude Hauptstraße 133 in Richtung Café New York angebracht. Grund dafür ist das überarbeitete Brandschutzkonzept für das Kulturzentrum.