Digitalpreis für Kommunen : Sperrgut-Assistent für Award nominiert

Mit der Erweiterung des Betriebshofs kündigte Bastian Steinbacher 2019 auch die neue Online-Plattform zur Sperrmüllbestellung an. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Welche Stadt ist bei der Digitalisierung gut dabei? Bis zum 15. November können Langenfelder darüber abstimmen, wer den ersten Preis mit nach Hause nehmen soll.

(og) Die Stadtverwaltung Langenfeld gehört zu den Finalisten des KommDigitale-Awards, der Projekte auszeichnet, die einen wichtigen Beitrag zur Verwaltungsdigitalisierung leisten. Das teilt ein Sprecher der kommunalen Kongressmesse mit. Über die Platzierung entscheidet ein Online-Voting.

Beworben hat sich die Stadt Langenfeld mit der Digitalisierung der Sperrgutabfuhr. Mit dem neuen Sperrmüllassistenten können Bürger online einen Termine für die Abfuhr buchen und auch direkt bezahlen. Im Zuge der Digitalisierung wurde dabei der Prozess, an dem mehrere Fachämter beteiligt sind, im Detail betrachtet. So gibt es nicht nur für die Bürger einen Nutzen, sondern auch die Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Besonders macht das Projekt der Stadt Langenfeld, dass es in einem Prozess umgesetzt wurde. „Wir waren vom ersten Tag an mit unserem Dienstleister in einem engen Austausch“, berichtet Nadine Lützenkirchen vom Digitalteam der Stadt Langenfeld.

Die Kooperation mit der net-Com AG aus Osnabrück endet nicht mit dem vorläufigen Projektabschluss. Regelmäßige Feedbackrunden und kontinuierliche Verbesserungen sollen den Mehrwert der Plattform sichern.

Zu Beginn sei neben dem digitalen Prozess weiterhin ein manueller möglich, der dann vom Betriebshof im System erfasst wird. Die Einbindung des Servicekonto-NRW sei dabei eine wegweisende Entscheidung gewesen, da zukünftig eine Vielzahl von Verwaltungsdienstleistungen mit diesem in Anspruch genommen werden kann. In einer Übergangslösung (digitaler Antrag, mit Bezahlmöglichkeit, aber ohne Terminbuchung) wurden schon knapp die Hälfte der Anträge auf Sperrgutabholung digital gestellt. Mit dem neuen Assistenten und der damit verbundenen Möglichkeit direkt einen Termin festzulegen soll dieser Anteil kontinuierlich gesteigert werden. Das digital exzellente Projekt wird Nadine Lützenkirchen im November im Rahmen der Kongressmesse KommDigtale in Bielefeld präsentieren.

Insgesamt 42 Kommunen, Landkreise, Ministerien und sonstige Behörden aus dem ganzen Bundesgebiet haben sich auf den KommDigitale-Award beworben, der in drei Kategorien vergeben wird. In einem mehrstufigen Jury-Prozess wurden in jeder Kategorie drei Finalisten bestimmt, wobei über die letztendliche Platzierung eine öffentliche Abstimmung entscheidet. „Wir freuen uns darüber, zu den Finalisten in der Kategorie ,Städte und Gemeinden über 25.000 Einwohnenden‘ zu zählen“, sagt Lützenkirchen.