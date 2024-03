Orgelkonzert in Langenfeld 3200 Euro Spenden dank kölscher Tön

Erstmals boten Daniel Klaas und Matthias Krella dieses Jahr in der Karnevalszeit ein Orgelkonzert unter dem Motto „Lasst uns gemeinsam kölsche Tön singen“ in der katholischen Kirche St. Josef an. Fast unerwartet groß war der Besuch dieses womöglich ungewöhnlichen Konzerts, bei dem die beiden Organisten kölsche Lieder und verschiedene Medleys zum Mitsingen erklingen ließen. Mehr als 300 Besucher erfreuten sich gut eine Stunde an dem Orgelspiel.