Langenfeld SPD: „Die Innenstadt muss sauberer werden!“

Das von der SPD gezeichnete Bild einer „verdreckten“ Innenstadt weist Citymanager Jan Christoph Zimmermann entschieden von sich. Die Stadt investiere viel in bepflanzte Verkehrsinseln, Blumenampeln und Hochbeete – für ein gefälliges Stadtbild. Die Parkpalette Turnerstraße sei aufwändig gereinigt und gestrichen worden. Auch das Taubenproblem nimmt er als nicht so gravierend wahr, seinem subjektiven Eindruck nach sei die Population sogar geschrumpft. Er habe sich gerade mit dem Verein Taubenhilfe Langenfeld ausgetauscht, die versuche, die Nester auszumachen, um Eier gegen Attrappen auszutauschen. Denn die Jungtauben, so wird argumentiert, hätten in dieser artfeindlichen Umgebung ohnehin keine Überlebenschancen. Als mögliche Lösung des Problems wird noch immer über ein Taubenhaus diskutiert, mit dem sich, so die Hoffnung, die meisten Tiere an einem Standort konzentrieren ließen. „Dort kann man sie artgerecht füttern, Geburtenkontrolle betreiben“, erklärt Zimmermann. „Wenn die Tauben sich dort wohlfühlen, bleiben sie auch dort.“