Lokalpolitik : SPD fordert mehr Sozialwohnungen

Langenfeld Die Stadtverwaltung muss nach Ansicht der Langenfelder SPD mehr tun, „um die Versorgungslücke an preiswertem Wohnraum für Gering- und Normalverdiener zu schließen“.

Die demnächst aus der Bindung fallenden Sozialwohnungen (95 bis zum Jahr 2020, weitere 115 bis 2025) sollen nach diesem Konzept durch Neubauten ersetzt werden. Doch zum Jahreswechsel gab es nach dem Zwischenbericht von Planungsamtsleiter Stephan Anhalt nur noch 1175 Sozialwohnungen. Wie berichtet, tut sich indes aktuell etwas an mehreren Stellen. So wurde gerade ein Neubau mit elf Sozialwohnungen Am Brüngersbroich bezogen, acht weitere sind an der Hardt fertig, 24 sind am Leipziger Weg im Bau. Dazu kommen weitere Sozialwohnungen in Neubauten der Awo und des SkF an der Solinger Straße. Die Stadtverwaltung stütze sich zu sehr auf Projekte privater Initiativen, befindet Vilz. Er bedauerte, dass eine von Grünen und SPD während der jüngsten Haushaltsberatungen beantragte städtische Wohnbaugesellschaft von der CDU-Mehrheitsfraktion und der FDP abgelehnt wurde. Der SPD-Stadtchef bezeichnete eine städtische Gesellschaft als „die einzige Möglichkeit, zeitnahen und direkten Einfluss auf die Schaffung von günstigem Wohnraum für geringe und mittlere Einkommen zu nehmen; ohne die Abhängigkeiten von reinem Gewinndenken oder auslaufenden Mietbindungen“.