Kunstverein Langenfeld Spaß bei Kunst statt Karneval

Ulrike aus Grevenbroich ist es in den närrischen Tagen in diesem Jahr „mehr nach Modellieren als nach Karneval.“ Sie arbeitet an einer sitzenden Nackten, einer sichtbar älteren Frauenfigur mit angedeutetem Hängebusen und auch sonst eher üppigen Rundungen. Wie alle im Kreativ-Kurs von Tenderich-Veit ist sie Wiederholungstäterin. Der Kurs in Langenfeld reizt sie mehr als alle Karnevals-Auftritte. Hochkonzentriert arbeitet sie an ihrem Frauenakt. Die Amateur-Künstlerinnen sind sich einig: Der weibliche Körper ist als Motiv erheblich interessanter als der männliche.