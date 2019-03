Musik statt Money: Sparkassen-DJs legen für Behinderte auf

Das altbewährte DJ-Duo Carsten Hens und Dirk Gerhardt erfüllte in der Sparkassen-Hauptstelle die Musikwünsche der WFB-Mitarbeiter. Foto: TP/Stadtsparkasse Langenfeld

In der Langenfelder Hauptstelle an der Solinger Straße wurde getanzt.

Ein Disco-Besuch ist für viele Menschen kein Problem. Für die Mitarbeiter der Werkstatt für Menschen mit Behinderung (WFB) ist ein solcher Abend mit enormem Hürden verbunden. Deswegen richtet die Stadt-Sparkasse Langenfeld für sie jedes Jahr im Rahmen eines Sozialen Tages einen Disco-Abend aus. So fand die WFB-Disco nun schon zum siebten Mal statt. Dabei verwandelten die Sparkassen-Mitarbeiter die Räumlichkeiten der Hauptstelle liebevoll in eine richtige Abtanzbude – mit Discokugel, professionellem Licht und einer starken Sound-Anlage.

Nachdem der Andrang an der Theke nachgelassen hatte, mischten sich schließlich auch die Sparkassen-Mitarbeiter unter die feiernden Gäste und ließen es sich nicht nehmen, während der Polonäse quer durch den Raum ordentlich mitzufeiern. Gegen 21 Uhr spielten Hens und Gerhardt das letzte Lied und läuteten so das Ende eines erlebnisreichen Abends ein. In einer Sache sind sich alle einig: Nächstes Jahr gerne wieder! gut