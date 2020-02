Jahres-Bilanz : Stadt-Sparkasse Langenfeld erreicht 2019 neue Rekordwerte

Langenfeld Die Langenfelder Sparkassen-Vorstände Dirk Abel und Stefan Noack legen die Jahresbilanz 2019 vor. Bankgeschäfte per Smartphone sollen forciert werden.

Doch nicht alle SSK-Kunden können oder wollen Geldgeschäfte online erledigen. „Wir wollen gerade für ältere Kunden den persönlichen Service aufrechterhalten“, betonte Abel. In der Hauptstelle an der Solinger Straße sowie in den Filialen Richrath und Reusrath seien insgesamt 205 Mitarbeiter und 13 Auszubildende tätig. Auch Barauszahlungen an Kassenschaltern seien dort möglich. In den ehemaligen Filialen an der Hauptstraße und an der Hardt können Kunden an Automaten Geld abheben, Überweisungen tätigen und Kontoauszüge ausdrucken, in Berghausen und Wiescheid stehen einzelne Geldautomaten.