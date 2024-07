SkF Langenfeld Soziale Betriebe sind am Limit und hoffen auf die Politik

(og) Soziale Betriebe stehen weiter unter Druck. Die Finanzierung reicht hinten und vorne nicht mehr aus. Jetzt haben die sechs katholischen Fachverbände der Beschäftigungsförderung im Kreis Mettmann Beate Müller-Gemmeke (MdB, B90/Die Grünen) zu einem informativen Besuch in Langenfeld empfangen. Begleitet wurde diese von einer Delegation der Caritas NRW. Die Politikerin machte sich ein Bild vor Ort beim SKFM Monheim und beim SkF Langenfeld Arbeit + Integration gGmbH. Ein zentraler Punkt des Austauschs, an dem auch der Caritasdirektor der Diözese Münster, Dominique Hopfenzitz, teilnahm, war die dringende Notwendigkeit einer langfristig gesicherten Finanzierung für Soziale Betriebe. Anke Merten, Bereichsleitung der SkF Langenfeld Arbeit+Integraton gGmbH, wies eindringlich darauf hin, dass die Finanzierungslücken geschlossen werden müssten. Die aktuellen Fördermittel deckten lediglich die Kosten der Arbeitsgelegenheiten, nicht jedoch die Betriebskosten. Ohne Zuschüsse für Verwaltung, Leitung, Mieten oder Heizung sei die betriebliche Infrastruktur gefährdet. Das berge auch das Risiko erheblicher gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Folgekosten – etwa zu erhöhten Kosten für Langzeitarbeitslose und deren Familien. Beate Müller-Gemmeke sicherte zu, die Themen mitzunehmen und sich auch in der Koalition dazu auszutauschen. Sie betonte, wie überzeugt sie von der „Wichtigkeit der Sozialen Betriebe für unsere Gesellschaft“ ist.