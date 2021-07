Ehrenamt : SkF Langenfeld sucht neue Ehrenamtler

Langenfeld Die Corona-Pandemie hat in vielen Lebensbereichen Spuren hinterlassen. Ehrenamtliche, die einer Risikogruppe angehören, haben Vorsicht bei Kontakten walten lassen und ihr Ehrenamt ausgesetzt.

(og) Nun, da dank Impfungen und geringerer Infektionszahlen mehr Kontakte möglich sind, sucht der SkF Menschen, die sich ehrenamtlich in den verschiedenen Bereichen engagieren möchten. Das Café Immi sucht Unterstützer bei der Zubereitung der warmen Mahlzeiten für den regelmäßigen Einsatz montagmittags. Für die Tüte® werden möglichst zeitlich flexible Fahrer gesucht, um krankheits- und urlaubsbedingte Engpässe auffangen zu können. Auch Interessenten für das Projekt Familienpaten sind willkommen. Familienpaten helfen zumeist junge Familien oder Alleinerziehende in Überlastungssituationen. Der Secondhand-Laden ProDonna® sucht Unterstützung für Verkauf und Kasse – es fehlt dort auch eine handwerklich versierte Person. Für die Schneiderwerkstatt werden gelernte Schneiderinnen mit Erfahrung im Zuschnitt und Freude an der kreativen Arbeit im Team gesucht.