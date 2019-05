LANGENFELD : Sozialdienst schult fürs Ehrenamt

LANGENFELD Der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) startet am 15. Mai einen Einführungskursus „Ehrenamt“.

Er richtet sich an Menschen, die helfen, etwas bewegen und Leute kennenlernen möchten. Heike Leymann vom SkF ermuntert zur Teilnahme alle, „die schon länger mit dem Gedanken spielen, sich ehrenamtlich zu engagieren und bisher nur nicht wissen, wo und wie“. Der SkF selber sucht nach eigenen Angaben von montags bis samstags (je nach Tätigkeitsfeld) Fahrer für die Lebensmittelabholung, Menschen für den Besuchsdienst im Betreuungsverein, Familienpaten, Schneiderinnen und Näherinnen, Helfer für Verkauf, Lager und Kasse im Secondhand-Laden „Pro Donna“ sowie in der Küche und Service des Café Immis. Weitere Tätigkeiten nach Absprache.

Der Einführungskursus ist am 15. Mai (Konrad-Adenauer-Platz 6) und 22. Mai (Immigrather Straße 40), jeweils von 10 bis 12 Uhr. Die Teilnehmer erhalten laut Leymann einen umfassenden Überblick, kompetente fachliche Begleitung und Unterstützung; speziell ausgerichtete Weiterbildungsangebote sowie einen umfassenden Versicherungsschutz.

Zusätzlich werden in einem gestern gestarteten Qualifizierungskursus Ehrenamtliche an sechs Freitagen auf die Tätigkeit als Familienpaten vorbereitet und geschult. Interessierte können laut SkF noch in diesen Kursus einsteigen.