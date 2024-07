Wohnungsnot in Langenfeld Sozialdienst rechnet mit mehr Wohnungslosen

„Die aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes spiegeln die Realität in Langenfeld, Hilden und Monheim wider, wo viele Menschen in verdeckter Obdachlosigkeit leben und keinen eigenen Mietvertrag haben“, sagt Rainer Sartoris, Bereichsleitung Wohnungslosenhilfe beim Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) Langenfeld. „Sie müssen ständig bei Freunden oder Bekannten unterkommen, was eine enorme Belastung darstellt. Über 40 Prozent der Ratsuchenden versuchen auf diese Weise, der Straße oder Notunterkünften zu entfliehen. Zwar haben Projekte wie ,Gemeinsam für ein Zuhause' die Chancen auf eine Wohnung verbessert, dennoch haben sich die Fälle von Menschen, die auf der Straße leben oder in Notschlafstellen unterkommen, im letzten Jahr mehr als verdoppelt“, sagt Rainer Sartoris. Ein weiterer Beleg für die hohe Zahl an wohnungslosen Menschen sei, dass über die SkF-Fachberatungsstelle im vergangenen Jahr 100 Postadressen eingerichtet waren – um so für Menschen, die keinen eigenen Mietvertrag haben, die postalische Erreichbarkeit zu gewährleisten."