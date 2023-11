Welttag der Armen Langenfeld Zum Welttag gibt’s Frühstück mit Rabatt

Gemäß seinem Motto „Mitten drin statt außen vor“ möchte der SkF deshalb zum Welttag der Armen am Sonntag, 19. November, darauf aufmerksam machen. Mit seinen Angeboten setzt sich der SkF Langenfeld für soziale Teilhabe für alle ein – etwa mit dem Café Immi als Treffpunkt für Menschen mit geringem Einkommen oder dem Beschäftigungsförderungsprojekt ProDonna®. Im Vorfeld des Welttags der Armen wird es deshalb am Freitag, 17. November, eine Aktion für Kunden des SkF Langenfeld sowie Interessierte geben. Im Sozialen Kaufhaus ProDonna®, Solinger Straße 63, erhalten Kunden an diesem Tag 25 Prozent Rabatt auf ihren Einkauf. Dort gibt es Kleidung, Geschirr, Accessoires. Im Café Immi an der Solinger Straße 70 erhalten Gäste eine zusätzliche Ermäßigung auf den Frühstückspreis sowie auf Kaffee.