Langenfeld : Sozialdienst benötigt mehr Geld für Erziehung

Langenfeld Die Kosten insbesondere für ambulante Maßnahmen sind gestiegen – zwischen zehn und teilweise mehr als 20 Prozent. Auch die stationären Unterbringung kostet mehr.

Bauen in Wülfrath : Rückbau in Kita Schulstraße bis Ende 2022

So feiert Krefeld Halloween : Die Top Halloween-Partys 2022 in Krefeld

„Es sind weniger die gestiegenen ambulanten Fallzahlen, die zu dem Fehlbetrag führen“, sagt Bremer. „Vielmehr belasten uns die gestiegen Kosten insbesondere bei den ambulanten Maßnahmen.“ Die Preise mit freien Anbietern seien zwischen zehn und bis zu mehr als 20 Prozent in diesem Jahr angestiegen. „Im vergangenen Jahr lag der Stundensatz bei rund 56 Euro. In diesem sind es zwischen 65 und 68 Euro.“ Als Grund nennt Bremer Lohnkostensteigerungen und die steigende Inflationsrate.

„Die Kosten insgesamt sind abhängig von den Unterbringungszahlen und den Tagessätzen der jeweiligen Einrichtungen“, sagt Bremer. Bei einer Unterbringung in Langenfeld verhandele der ASD die Tagessätze mit dem örtlichen Träger. Sind Jugendliche oder Kinder außerhalb untergebracht, muss die Stadt die dort ausgehandelten Sätze bezahlen. „Insbesondere bei den stationären Maßnahmen ist der Trend zu beobachten, dass immer seltener eine Unterbringung in Regelgruppen möglich ist“, beschreibt der Referatsleiter einen Grund für die zusätzlich benötigten Gelder auch in diesem Bereich. Immer häufiger erfolge die Unterbringung in Spezialeinrichtungen, um den herausfordernden Kindern gerecht zu werden.