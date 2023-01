Sorge um Kanal in Mehlbruch „Wir sind gerade abgesoffen“

Klaus Mauracher schlägt Alarm. „Wir sind heute abgesoffen“, sagt er. Das war am Donnerstag. Und am Tag davor auch. Mauracher wohnt an der Niederstraße 20 in Mehlbruch. Während der Flutkastrophe 2021 ist ein großer Teil der dortigen 33 Häuser überflutet worden. „Manche, die keinen Keller haben, waren nicht so stark betroffen“, berichtet er. Er selbst, der das Haus seiner Eltern übernommen hat, musste seinen Keller komplett sanieren. „Knapp 80.000 Euro hat das gekostet“, sagt Mauracher, der versichert ist. Im Nachgang der Katastrophe hat er nicht nur saniert, sondern in seiner Einfahrt auch einen Schacht angelegt mit einer elektronischen Rückschlagklappe. Das Ventil warnt vor hohen Wasserständen im Kanal.