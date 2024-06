Bauernhöfe in Langenfeld „Wir haben uns auf Hühner und Gemüse spezialisiert“

In diesem Ställen haben die Hühner ihre Nester und werden automatisch mit hochwertigem regionalem Futter versorgt. „Die Ställe sind nicht voll belegt, so dass die Hühner mehr Platz haben und sie können nach draußen, scharren und buddeln, so oft sie wollen“, erklärt er. Es sind braune, gesund aussehende Hühner mit dichtem Gefieder, die braune Eier legen und ein kurzes, vergleichsweise glückliches Leben führen: „Nach 17 bis 18 Monaten kommt der mobile Schlachter und schlachtet sie stressfrei und artgerecht.“ Seine Kunden werden Wochen vorher auf den Schlachttermin hingewiesen und können Wertmarken erwerben, die sie dann später beim Abholen der Hühner vorlegen. Geschlachtet wird im Winter, denn da wird besonders gern Hühnersuppe gegessen, weiß Sonntag.