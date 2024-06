Langenfeld Live Sonne satt und beste Partystimmung mit Jim Button‘s

Fast klingt es ein wenig biblisch, denn die letzte Gruppe bei Langenfeld Live im vergangenen Jahr sollte in diesem Jahr die erste sein. So hatte Jim Button‘s, überaus beliebte Lokalmatadoren in Sachen Cover-Rock, die Ehre, den Konzertreigen auf dem Marktplatz zu eröffnen. Doch nicht nur das. Während im vergangenen Jahr Regen die Stimmung ein wenig verwässerte, gab es diesmal Sonne satt. Ein wenig viel Hitze sogar, denn so suchte das Publikum zunächst die raren Schattenplätze, etwa direkt vor der Bühne oder rund um die Stände an der Westseite des Marktplatzes auf. Kurz vor 18 Uhr sah es noch so aus, als müsste Jim Button‘s vor einem großen grauen Loch spielen. Doch bereits mit dem verhaltenen Tempo von Seals „Crazy“ schafften es die musikalischen Party-Macher um Frontmann Thorsten Kruck den Horror vacui mitten auf dem Platz zu beseitigen. Mit dem zweiten Song, „Footloose“ von Kenny Loggins bewegten sich trotz der Hitze bereits die ersten tänzelnden Füße. Mit Hits von Peter Gabriel über Supertramp bis Bruno Mars erfüllten Jim Button‘s alle Erwartungen der Fans, die nun dicht gedrängt vor der Bühne standen und gut gelaunt abfeierten. Regelmäßig dabei sind die Stammtische der Brauchtumsfreunde wie etwa die „Crew der Prinzengarde“ oder „De Jecke us Berches“.