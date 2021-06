Nachfolgerin von Ulrich Moenen : Sonja Wienecke wird Fachbereichsleiterin in Langenfeld

Sonja Wienecke wird Fachbereichsleiterin in Langenfeld

Langenfeld Nach gut 35 Jahren in Diensten der Stadtverwaltung Langenfeld geht der Fachbereichsleiter Ulrich Moenen (64) Ende des Monats in den Ruhestand. Als seine Nachfolgerin wird ab September Sonja Wienecke (40) den Fachbereich Jugend, Schule und Sport leiten.

Die sechsfache Mutter Wienecke ist im Solinger Rathaus Jugendamtsleiterin, hatte zuvor in der dortigen Kämmerei die Finanzverantwortung für die städtischen Bereiche Jugend, Gesundheit, Soziales und Jobcenter.

Im Rückblick würdigte Bürgermeister Frank Schneider Moenens „pädagogisches Geschick“ und dessen „Blick für das große Ganze in allen Bereichen, in denen er wirkte“. Der zweifache Großvater Moenen hat die Arbeit nach eigenen Worten „immer viel Freude bereitet“, so dass er die lange Anfahrtsstrecke aus Bergneustadt täglich gerne auf sich genommen habe. Nun freue er sich im Ruhestand auf mehr Zeit für Familie, Sport und Ausflüge.