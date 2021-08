Sondersitzung nach Flut : Sondersitzung nach Flut: Parteien fordern Rats-TV

Langenfeld Nach den Starregenereignissen in Langenfeld haben drei Fraktionen, darunter Bündnis 90/Die Grünen, SPD und BGL eine Sondersitzung des Planungs-, Umwelt- und Klimaausschusses beantragt.

(og) Nach den Starregenereignissen in Langenfeld haben drei Fraktionen, darunter Bündnis 90/Die Grünen, SPD und BGL eine Sondersitzung des Planungs-, Umwelt- und Klimaausschusses beantragt. Diese soll nun stattfinden und zwar am Donenrstag, 26. August um 18 Uhr. Das bestätigt Stadtsprecher Stefan Pollmanns. Der Ort steht coronabedingt noch nicht fest. Der Bürgersaal im Rathaus oder die Schützenhalle Richrath kommen in Frage.

Diskutiert werden sollen in der Sondersitzung die Ursachen der schweren Schäden und die jetzt daraus folgenden Maßnahmen. Da die Möglichkeit der Bürgerinnen und Bürger, an der Sitzung als Zuhörer teilzunehmen, nach wie vor durch die Corona-Regelungen stark eingeschränkt ist, befürworten die Grünen eine Übertragung im Internet per Live-Stream. „Da das Interesse an dem Thema sehr groß sein dürfte, könnte man so dem Informationsbedürfnis aus der Bevölkerung ausreichend Rechnung tragen“, findet Dr. Günter Herweg, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Rat.