Sondernutzung bleibt bis Juni kostenfrei : Stadt verzichtet auf Sondernutzungsgebühren

Betriebsleiterin Anja Häuer vom Café New York kann die Unterstützung der Stadt gut gebrauchen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Die Lage für Gastronomie und Einzelhandel ist wegen der Pandemie noch immer nicht optimal. Viele Gäste bleiben lieber zuhause. Da kommt die Unterstützung von der Stadt gerade recht.

Gute Nachrichten für die Gastronomie und den Einzelhandel in Langenfeld: Bis zum 30. Juni erhebt die Stadt keine Gebühren für die Sondernutzung von kommunalen Flächen im Außenbereich. „Wir nehmen damit Rücksicht auf die noch immer schwierige Lage in der Gastronomie und im Einzelhandel. Die Auswirkungen der Pandemie sind noch nicht überwunden. Überall wo es möglich war, haben wir die Fläche für die Außengastronomie erweitert“, informiert Christian Benzrath, Leiter des Referats Recht und Ordnung bei der Langenfelder Stadtverwaltung.

„Ziel war und ist, die Möglichkeit zu bieten, Abstandsregelungen in der Gastronomie optimal einzuhalten“, so Benzrath. Natürlich stelle sich nach der Pandemie die Frage, ob die großzügige Regelung dann noch sinnvoll sei. Derzeit helfe sie den Gastronomen, die ja weiter auf die Abstände und Maskenpflicht sowie die 2G- oder 3G-Regeln achten müssten. Gerade die Gastronomen hätten es noch sehr schwer, weil ihnen neben dem Umsatz auch noch das Personal weggebrochen ist. „Die Lage ist immer noch ernster als gedacht“, sagt Benzrath. Die Verwaltung verzichte bereits seit zwei Jahren auf die Gebühren, um Handel und Gastwirte zu unterstützen.

Sondernutzungsgebühren erhebt die Stadt für Auslagen (Kleiderständer, Schilder, Vitrinen) und gastronomisch genutzte Flächen. Auslagen schlagen dabei mit 8,50 Euro pro Monat zu Buche. Gastronomisch genutzte Flächen kosten je Quadratmeter 2,25 Euro im Monat. Insgesamt setzen 143 Unternehmen öffentliche Fläche für ihre Zwecke ein, erklärt der Referatsleiter. „Die Kosten sind in allen Gebieten der Stadt gleich.“ Eine Priorisierung in verschiedene Lagen gebe es nicht. Die Verwaltung biete als weiteren Service an, die Areale ganzjährig oder sie nur zeitlich begrenzt zu nutzen. Jeder Antragsteller müsse dann noch die Erlaubnisgebühren entrichten. „Inzwischen wählen die meisten Geschäfte und Lokale die ganzjährige Variante“, weiß Benzrath aus Erfahrung. Seit die Stadt die Gebühren nicht erhebe, seien einige Nutzer hinzugekommen, um die Fläche vor ihren Geschäften zu beleben. Ob sie ab Mitte des Jahres ihr Engagement aufrechterhalten, könne er nicht sagen.