Ferien in Langenfeld Noch freie Plätze für den Sommerspaß im Kinderhaus

Es nicht mehr lamnge hin bis zum Ferienbeginn und daher steht auch der „Sommerspaß“ in den Startlöchern. Das Kinderhaus am Winkelsweg in Richrath bietet auch in diesem Jahr ein vielfältiges Sommerferienprogramm für alle Kinder von sechs bis zwölf Jahren. Bis zu 50 Kinder können vom 15. Juli bis 2. August, jeweils montags bis freitags von 10.30 bis 16.30 Uhr, am „Sommerspaß“ teilnehmen. Für Kinder berufstätiger Eltern gibt es Plätze für eine Betreuung ab 8 Uhr in der Morgengruppe.