„Sommerfrische“ Langenfeld : Sommerfrische lädt zur „Happy Hour“ ein

Langenfeld Mit mehr als nur einer „Happy Hour“ geht es am Donnerstag, 29. Juli, 20 Uhr, weiter in der Schauplatz-Reihe „Sommerfrische“. Die Männer der Gruppe „GlasBlasSing“ haben das Flaschenrecycling auf ein völlig neues Niveau gehoben.

(og) Sie haben den Mehrwert zur Kunst gemacht. Die Musiker sammeln nämlich Flaschen nach Klang und machen Musik darauf und damit. Bei ihrer „Happy Hour“ am Donnerstag ist der Name Programm, denn inhaltlich dreht es sich eben vor allem um das, was alle wollen: das Glück. Im Freizeitpark Langfort (Zum Stadion 93) wollen sie dieses Wohlgefühl recycle-fähig an die Besucher verteilen. Karten kosten 23 Euro im Vorverkauf und 20 Euro an der Abendkasse.