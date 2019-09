Stadtgespräch : Sommerfest der Bogensportler

Langenfeld Die Aktiven schießen bis zu 70 Meter weit.

Eine ruhige Hand beweisen diese Sportler regelmäßig. Jetzt stellten die Aktiven der Bogensportgilde Rhein-Wupper in Langenfeld ihren Sport einem breiteren Publikum vor. Fürs Sommerfest mit Tag der offenen Tür zugesagt hatte auch Bürgermeister Frank Schneider. Der 1971 gegründete Verein trainiert in der Freiluftsaison auf der Bogensportanlage Rudolf-Kronenberg Weg, in der Nähe des Gladbacher Hofs in Immigrath. Im Freien wird bis zu einer Entfernung von 70 Metern geschossen. Im Oktober geht’s dann wieder in eine Richrather Turnhalle. Die Sportschützen schießen den Compoundbogen, den Recurvebogen und den Langbogen. Auskünfte gibt der Vorsitzende Thomas Dintzsch, Tel. 0163 8816979, thomas.dintzsch@bogensportgilde.de.