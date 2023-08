Langenfeld Unfall Solingerin will wenden und provoziert Massenkarambolage

Langenfeld · In Langenfeld wurde am Dienstagmorgen bei einem Unfall mit mehreren Autos eine Autofahrerin schwer verletzt. Eine 38 Jahre alte Solingerin wollte nach Polizeiangaben gegen 6.30 Uhr ihren Skoda auf der Elberfelder Straße in Höhe wenden.

29.08.2023, 16:54 Uhr

Bei dem Unfall wurden gleich mehrere Fahrzuege beschädigt, die am Verkehr teilnahmen oder am Fahrbahnrand abgestellt waren. Foto: Polizeibehörde Kreis Mettmann

Von Dorothee Schmidt-Elmendorff

Dabei achtete sie nicht auf den Citroen eines 32-jährigen Wuppertales. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden sowohl der Skoda als auch der Citroen gegen andere Fahrzeuge und einen Gartenzaun geschleudert. Der Sachschaden summiert sich auf über 90 000 Euro. Bei dem Unfall wurde die 38-jährige Solingerin schwer verletzt, sie musste von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Elberfelder Straße musste bis etwa 10.30 Uhr für den Verkehr gesperrt werden.

