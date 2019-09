Langenfeld : Zufahrt an der Kirche bleibt gesperrt

Langenfeld Eine Baustellenampel regelt den Straßenverkehr.

(og) Wer von der Theodor-Heuss-Straße kommt, kann mit dem Auto wieder in die Solinger Straße Richtung Marktplatz einbiegen. Aber weit kommt er immer noch nicht. Links in die Johannesstraße abzubiegen ist nicht möglich – vier Wochen lang, wie die Stadt mitteilt. Rechts geht es in die Friedhofstraße bis zum Parkhaus Stadtgalerie und wieder zurück. Eine Ampel regelt den Einbahnstraßenverkehr. Auch Fußgänger, die vom Markt kommen, müssen Richtung Theodor-Heuss-Straße um die Baustellenbarken herumwandern. Der Parkplatz vor der Stadt-Sparkasse ist wieder zu erreichen. In den Herbstferien wird es für eine Woche noch einmal eine Vollsperrung für den Einbau der Feinschicht geben.

RP-Foto: Ralph Matzerath