Langenfeld : Solinger Straße ab Montag gesperrt

Langenfeld Wegen Asphaltarbeiten ist ein Abschnitt der Solinger Straße für Autos nächste Woche nicht befahrbar.

Dazu wird nach Angaben des städtischen Projektleiters Denis Kynast an sechs Stellen zur Querung von Fußgängern „ein optisch hervorgehobener, geprägter Asphalt eingebaut“. Im Kurvenbereich am Marktkarree bringen die Arbeiter in diesem Zuge auch die Asphaltdecke auf. „Daher wird auch für zwei bis drei Tage die Durchfahrt zwischen Johannesstraße und Friedhofstraße blockiert sein“, kündigt Voss an. Somit seien in diesen Tagen sowohl die Tiefgarage Marktkarree als auch die Anlieferhöfe nicht erreichbar.

Da der Asphalteinbau immer vom Wetter abhänge, kann es nach Kynasts Angaben dazu kommen, dass die Arbeiten tageweise oder, wenn nötig, in die zweite Ferienwoche verschoben werden müssen. Die Sperrung besonders der Durchfahrt Johannes-/Friedhofstraße erfolge immer nur dann, wenn dort tatsächlich gearbeitet wird. „Sobald die Möglichkeit besteht, lassen wir den Verkehr wieder fließen“, so Kynast. Für die Zeit, in der die Tiefgarage des Marktkarrees nicht erreicht werden kann, verweist Voss auf die übrigen Parkflächen in der City. Während der Sperrung wird eine Umleitung über Bogen- und Johannesstraße in beide Richtungen eingerichtet; zeitweise mit Halteverboten. Radfahrer kommen auf dem bereits fertigen Gehweg in beide Richtungen durch die Baustelle.