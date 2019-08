Umbau verlagert sich : Solinger Straße: Teilstück wird am Samstag freigegeben

Langenfeld Ab Montag geht es dann im Kreuzungsbereich der Solinger/Johannes-/Friedhofstraße weiter.

(gut) Das seit Ferienbeginn wegen Umbaus gesperrte Teilstück der Solinger Straße wird am Samstagvormittag, 31. August, wieder für den Verkehr geöffnet. Laut Stadt sind der Sparkassen-Parkplatz und die Tiefgaragen von Stadtgalerie und Marktkarree dann wieder von der Kreuzung Theodor-Heuss-Straße aus zu erreichen. Die Bauarbeiten verlagern sich ab Montag, 2. September, in den Kreuzungsbereich der Solinger/Johannes-/Friedhofstraße. Dieser letzte Bereich wird halbseitig umgebaut, so dass der Verkehr mit Hilfe einer Baustellenampel geregelt wird. Gesperrt wird indes die Johannesstraße. Diese Arbeiten sollen etwa vier Wochen dauern. Die Halteverbote auf der Johannes- und der Bogenstraße werden aufgehoben – mit Ausnahme einer Herbstferienwoche, wenn wegen des Einbaus der Feinschicht und des Prägeasphalts im südlichen Bauabschnitt der Solinger Straße wieder eine Vollsperrung nötig sein wird. Für den Radverkehr gilt die in der Baustelle schon jetzt vorhergesehene Führung auf den freigegebenen Fußgängerwegen. „Auf Grund der durch die Baustelle verengten Verkehrswege sollten die Radlerinnen und Radler aber vermehrte Vorsicht auch mit Blick auf den Autoverkehr walten lassen“, appelliert der Leiter des städtischen Tiefbau- und Verkehrsreferats, Franz Frank. Diese gegenseitige Rücksichtnahme gelte selbstverständlich für alle Verkehrsteilnehmer. Der nördliche Abschnitt der Baumaßnahme (Kreuzungsbereich bis Zufahrt Stadt-Sparkasse) ist laut Stadt nun sogar früher als geplant bereits mit der Feinschicht fertiggestellt. Hier müssten lediglich noch die Markierungsarbeiten zu einem späteren Zeitpunkt vorgenommen werden.