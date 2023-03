Landgericht Düsseldorf Prozess um Cannabis-Plantage geht weiter

Als sie am Morgen des 17. Dezember 2020 mit einem Panzerwagen zur Razzia an seiner Kfz-Werkstatt am Landwehr anrückten, hatten die Polizeibeamten den Langenfelder im danebengelegen Haus aus dem Schlaf gerissen. Der 59-Jährige war 15 Jahre lang Inhaber des Unternehmens und damals gerade dabei, die Werkstatt an seinen Schwiegersohn zu übergeben. Nun sitzen beide wegen Drogenhandels auf der Anklagebank.