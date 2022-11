Duo aus Langenfeld und Solingen : „Leise“ weiter auf der Erfolgsspur

Langenfeld / Solingen Haluk Kudsi und Kiki Nolden bleiben auf der Erfolgsspur. Nach der Auszeichnung „Beste Band des Westens“ beim Radiosender WDR 2 im Oktober folgt nun ein weiterer Award.

„Leise“ soll mit dem Deutschen Rock und Pop Preis 2022 als „Beste Popband“ ausgezeichnet werden soll. Die Preisverleihung findet am Samstag, 17. Dezember, in der Siegerlandhalle in Siegen statt.