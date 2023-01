Rock-Duo aus Langenfeld und Solingen „Leise“ präsentiert seinen neuen Song

Für die Band „Leise“ beginnt das neue Jahr mit der Veröffentlichung ihres neuen Liedes „Gift“. Damit knüpft das Rock-Duo, das aus dem Langenfelder Gitarristen Haluk Koudsi und der Solinger Sängerin Kiki Nolden besteht, an ein überaus erfolgreiches Jahr 2022 an: Im letzten Herbst erhielten sie den WDR-2-Preis „Beste Band im Westen“ und den Deutschen Rock- & Pop-Preis in den Kategorien „Bester Popsong“ und „Beste Popband“ – eine Auszeichnung, mit der sie in einer Reihe mit Pur, Luxuslärm, Yvonne Catterfeld, Juli und anderen Stars stehen.