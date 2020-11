Stadtgrenze zu Solingen : Autofahrer flüchtet nach Unfall mit hohem Schaden

Hinweise an die ermittelnde Polizei Wuppertal unter Tel. 0202 284-0 Nach einem Unfall mit hohem Schaden und Fahrerflucht nahe der Solinger Stadtgrenze bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen.

Am Samstag gegen 3.50 Uhr hatten Polizisten bei Verkehrskontrollen an der Straße Landwehr einen VW stoppen wollen, der aus Richtung Solingen kam. Der Fahrer habe jedoch nicht auf Anhaltezeichen reagiert, sei weitergefahren und habe auf einem nahegelegenen Tankstellengelände gewendet. Dann sei er mit hohem Tempo Richtung Solingen gerast. Die Polizei startete nach eigenen Angaben unmittelbar mit der Fahndung nach dem Golf und entdeckte ihn auf Solinger Gebiet verlassen und mit Frontschaden nach einem Unfall an der Landwehr-/Opladener Straße. Offensichtlich war der Golf gegen eine Verkehrsinsel geprallt und hatte ein Schild umgefahren, wobei die Airbags ausgelöst wurden. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehr als 30.000 Euro.