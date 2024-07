A3-Anschlussstelle Solingen A3-Arbeiten rund um die Hardt jetzt bis März 2026

Am 1. Juli kam dann die Meldung: Am Montag (1. Juli) von 9 bis 21 Uhr steht den Verkehrsteilnehmern auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt im Bereich der Anschlussstelle Solingen nur eine von drei Fahrspuren zur Verfügung. Zudem ist in Fahrtrichtung Frankfurt keine Auf- und Abfahrt in der Anschlussstelle Solingen möglich. Die Autobahn GmbH Rheinland repariere Schäden an der Fahrbahn. Es handele sich um eine „kurzfristige Notmaßnahme“, die die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer gewährleisten soll. Das hinterlässt Fragezeichen.