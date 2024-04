Bauarbeiten an Anschlussstelle Solingen Am Wochenende beginnen die Sperrungen auf der A3

Am Samstag, 20. April, und Sonntag, 21. April, beginnen die Bauarbeiten an der A3-Anschlussstelle Solingen. Jeweils zwischen 8 und 17 Uhr, so die Autobahn GmbH, müssen Autofahrer mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Dann steht Verkehrsteilnehmern auf der A3 in Richtung Frankfurt im Bereich der Anschlussstelle Solingen nur eine von drei Fahrspuren zur Verfügung. Die Autobahn GmbH Rheinland saniert die Anschlussstelle Solingen sowie die A3 rund um die Anschlussstelle.